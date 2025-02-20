Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: موسكو وبكين تعتزمان العمل في شراكة استراتيجية بمجلس الأمن والمحافل الدولية

Lebanon 24
20-02-2025 | 07:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الميادين من موسكو: وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يزور السعودية اليوم
lebanon 24
20/02/2025 15:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: هناك تهديدات من إسرائيل والولايات المتحدة باستئناف العملية العسكرية في غزة ونسعى لمنع حدوث ذلك
lebanon 24
20/02/2025 15:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: تصريحات ترامب بأن الناتو هو السبب الرئيسي للصراع في أوكرانيا هي إشارة بأنه يفهم موقفنا
lebanon 24
20/02/2025 15:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: نشكر السعودية وقيادتها لإتاحتهم اللقاء بين الوفدين الروسي والأميركي
lebanon 24
20/02/2025 15:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:29 | 2025-02-20
08:27 | 2025-02-20
08:23 | 2025-02-20
08:09 | 2025-02-20
08:05 | 2025-02-20
07:57 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24