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نائب الرئيس الأميركي: الهجرة غير الشرعية هي التهديد الأكبر الذي تواجهه أوروبا
Lebanon 24
20-02-2025
|
10:53
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