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الرئيس الإيراني: نريد التفاوض مع أميركا "لكن ترامب يضع يده على رقابنا"

Lebanon 24
20-02-2025 | 15:43
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