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وزير الخارجية الأميركي: هذه هي اللحظة المناسبة للالتزام بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
22-02-2025 | 00:41
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