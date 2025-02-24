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وكالة الصحافة الفرنسية: الرئيس الصيني شي جين بينغ يجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

Lebanon 24
24-02-2025 | 05:02
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