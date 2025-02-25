أبو الحسن: البيان الوزاري هو عقد ثقة بين الدولة والناس وواجبنا الوطني يحتم علينا مناقشة البيان بموضوعية على أمل أن تستطيع الحكومة تحقيق الوعد وتطلعات العهد

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