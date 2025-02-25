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السيّد: الحكومة تحمل أعباء المرحلة السابقة وورثت تراكمات ملحة للغاية ولا بد من أن تعالج خروقات اتفاق وقف اطلاق النار ولا مجال للمقايضة بين تمويل اعادة الاعمار وبين شروط سياسية

Lebanon 24
25-02-2025 | 06:28
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