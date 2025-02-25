السيّد: الحكومة تحمل أعباء المرحلة السابقة وورثت تراكمات ملحة للغاية ولا بد من أن تعالج خروقات اتفاق وقف اطلاق النار ولا مجال للمقايضة بين تمويل اعادة الاعمار وبين شروط سياسية

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