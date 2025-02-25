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بري يرفع الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري على ان تستأنف عند الساعة 11 من صباح الأربعاء
Lebanon 24
25-02-2025
|
13:31
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