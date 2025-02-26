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صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني: حماس فشلت في إدارتها لغزة خلال السنوات الـ17 الماضية وحان الوقت لتتنحى

Lebanon 24
26-02-2025 | 00:12
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