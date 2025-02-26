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نيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان: نتواصل مع القيادات في سوريا لدعم الكرد

Lebanon 24
26-02-2025 | 07:04
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