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ماكرون: تأكد مقتل المختطف أوهاد ياهالومي ويجب أن تتوقف الأعمال الوحشية لحماس

Lebanon 24
27-02-2025 | 01:53
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