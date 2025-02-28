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غوتيريس يقول إنه سيشارك في القمة العربية الطارئة في القاهرة الثلاثاء المقبل لبحث إعادة إعمار غزة
Lebanon 24
28-02-2025
|
11:20
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