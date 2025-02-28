Advertisement

أخبار عاجلة

غوتيريس يقول إنه سيشارك في القمة العربية الطارئة في القاهرة الثلاثاء المقبل لبحث إعادة إعمار غزة

Lebanon 24
28-02-2025 | 11:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة السورية: أحمد الشرع يتلقى دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور القمة العربية الطارئة بالقاهرة في الـ4 من الشهر المقبل
lebanon 24
28/02/2025 21:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون تسلّم من سفير مصر في لبنان علاء موسى رسالة خطية من الرئيس السيسي تضمنت دعوة للمشاركة في القمة العربية غير العادية التي تستضيفها القاهرة في 4 آذار المقبل لبحث القضية الفلسطينية
lebanon 24
28/02/2025 21:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية لسكاي نيوز عربية: اجتماعات مكثفة قبل القمة العربية الطارئة في القاهرة لبحث تطورات القضية الفلسطينية
lebanon 24
28/02/2025 21:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء السعودية: لقاء الرياض رحب بعقد القمة العربية الطارئة المقررة في القاهرة بتاريخ 4 آذار
lebanon 24
28/02/2025 21:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:04 | 2025-02-28
14:03 | 2025-02-28
14:01 | 2025-02-28
14:00 | 2025-02-28
13:59 | 2025-02-28
13:58 | 2025-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24