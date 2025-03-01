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القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يجري مساء اليوم مشاورات بشأن ملف المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة

Lebanon 24
01-03-2025 | 07:35
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