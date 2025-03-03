Advertisement

أخبار عاجلة

منظمة أوكسفام البريطانية: منع إسرائيل دخول الإغاثة لغزة عمل متهور وعقاب جماعي محظور بموجب القانون الدولي

Lebanon 24
03-03-2025 | 05:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سي إن إن عن مسؤولين: إسرائيل توقف دخول المساعدات لغزة للضغط على حماس لقبول تمديد مؤقت لاتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
03/03/2025 17:21:15 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: حرمان الفلسطينيين في غزة من المساعدات يصل إلى حد العقاب الجماعي
lebanon 24
03/03/2025 17:21:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لمجلس التعاون: وقف إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة يخالف جميع المواثيق والقوانين الدولية ويعمق الأزمة الإنسانية
lebanon 24
03/03/2025 17:21:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة تدين قرار إسرائيل وقف دخول المساعدات لغزة
lebanon 24
03/03/2025 17:21:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:14 | 2025-03-03
10:13 | 2025-03-03
10:09 | 2025-03-03
10:03 | 2025-03-03
09:55 | 2025-03-03
09:25 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24