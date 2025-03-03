Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو لزعيم المعارضة: لو أصغينا إليك لكان حزب الله وحماس على حدودنا

Lebanon 24
03-03-2025 | 11:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أقام معسكرات تدريب في لبنان.. إليكم أبرز المعلومات عن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان
lebanon 24
04/03/2025 00:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
كان يتحدّث عن لبنان وعمليّة إغتيال نصرالله... إليكم ما حصل خلال كلمة نتنياهو في الكنيست
lebanon 24
04/03/2025 00:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مشادة في الكنيست عقب خلاف بين المعارضة ونتنياهو
lebanon 24
04/03/2025 00:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مشادة بين أعضاء الكنيست عقب طلب المعارضة لنتنياهو الوقوف حدادا على القتلى ورئيس الكنيست رفض (الجزيرة)
lebanon 24
04/03/2025 00:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:28 | 2025-03-03
17:26 | 2025-03-03
17:23 | 2025-03-03
17:21 | 2025-03-03
17:11 | 2025-03-03
17:10 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24