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غارة إسرائيلية على جرود الشعرة شرقي جنتا على الحدود اللبنانية السورية
Lebanon 24
03-03-2025
|
15:05
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