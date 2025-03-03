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غارة إسرائيلية على جرود الشعرة شرقي جنتا على الحدود اللبنانية السورية

Lebanon 24
03-03-2025 | 15:05
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