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رئيس وزراء هولندا: بحثت مع الرئيس الأوكراني حزمة استثمار هولندية في المسيّرات قيمتها 700 مليون يورو

Lebanon 24
05-03-2025 | 09:15
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