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وزير الخارجية الأميركي: على الدول الواقعة على امتداد خط الهجرة القيام بدورها لمنع عبور المهاجرين غير النظاميين

Lebanon 24
05-03-2025 | 11:12
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