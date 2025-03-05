Advertisement

أخبار عاجلة

العقوبات الأميركية طالت علي محمد الهادي رئيس غرفة تجارة وصناعة صنعاء أحد ممولي شراء الأسلحة

Lebanon 24
05-03-2025 | 11:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: العقوبات المفروضة اليوم على كيانات وأفراد إيرانيين تأتي ضمن حملة الرئيس ترامب لممارسة أقصى ضغط على النظام الإيراني
lebanon 24
05/03/2025 21:22:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة: إدارة ترامب تخطط للضغط على الحلفاء الأوروبيين لشراء المزيد من الأسلحة الأميركية لأوكرانيا قبل محادثات السلام المحتملة مع موسكو
lebanon 24
05/03/2025 21:22:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع: العقوبات الأميركية لم تعد مبررة بعد سقوط النظام السابق
lebanon 24
05/03/2025 21:22:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يحذر من أن العقوبات الأميركية تهدد استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
lebanon 24
05/03/2025 21:22:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:51 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:21 | 2025-03-05
14:20 | 2025-03-05
14:20 | 2025-03-05
14:11 | 2025-03-05
14:10 | 2025-03-05
13:58 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24