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وزير الخارجية اليوناني: أي حل بشأن أوكرانيا يجب أن يكون عادلاً وقابلاً للتطبيق ويشمل أوكرانيا نفسها

Lebanon 24
06-03-2025 | 02:27
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