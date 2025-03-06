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سانا: وصول طلائع أرتال وتعزيزات قوات وزارتي الدفاع والداخلية إلى مركز محافظة اللاذقية لتعزيز الاستقرار والأمن فيها
Lebanon 24
06-03-2025
|
23:07
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