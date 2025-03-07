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أكسيوس: رسالة ترامب إلى حماس تفيد بأنه سيذهب أبعد من مجرد إطلاق سراح الرهائن الأميركيين

Lebanon 24
07-03-2025 | 12:27
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