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عائلات المحتجزين الإسرائيليين: ندعو إلى تظاهرات مركزية الليلة في تل أبيب والقدس للمطالبة بالإفراج عن 59 محتجزا

Lebanon 24
08-03-2025 | 01:48
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