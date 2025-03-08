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حماس: ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات يكشف ازدواجية معايير أميركا ودول غربية في التعامل مع أسرانا وأسيراتنا
Lebanon 24
08-03-2025
|
03:21
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