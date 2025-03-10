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وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط: الأحداث التي شهدتها سوريا مقلقة ونعمل لمعرفة ما حدث ومن المسؤول
Lebanon 24
10-03-2025
|
11:51
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