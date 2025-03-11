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أخبار عاجلة
رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بالعراق: اتفاق قسد ودمشق خطوة مهمة
Lebanon 24
11-03-2025
|
04:18
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