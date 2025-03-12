21
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
21
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
7
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل أرسلت طائرات مقاتلة إلى سوريا مرات عدة في الأيام الأخيرة لحماية الدروز هناك
Lebanon 24
12-03-2025
|
04:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل وواشنطن ستتخذان قراراً خلال 48 ساعة بشأن إرسال وفد إلى قطر
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل وواشنطن ستتخذان قراراً خلال 48 ساعة بشأن إرسال وفد إلى قطر
12/03/2025 11:44:30
12/03/2025 11:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل والولايات المتحدة ستتخذان قرارا خلال 48 ساعة بشأن إرسال وفد إلى قطر
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل والولايات المتحدة ستتخذان قرارا خلال 48 ساعة بشأن إرسال وفد إلى قطر
12/03/2025 11:44:30
12/03/2025 11:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي أصدرت تعليمات للجنود بالاستعداد لاحتمال استئناف الحرب
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي أصدرت تعليمات للجنود بالاستعداد لاحتمال استئناف الحرب
12/03/2025 11:44:30
12/03/2025 11:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: حكومة نتنياهو وافقت صباح اليوم على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياطي إضافي
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: حكومة نتنياهو وافقت صباح اليوم على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياطي إضافي
12/03/2025 11:44:30
12/03/2025 11:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان 24": طيران العدو المسيّر يجوب سماء بيروت
Lebanon 24
"لبنان 24": طيران العدو المسيّر يجوب سماء بيروت
05:40 | 2025-03-12
12/03/2025 05:40:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: لا نستبعد أجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين ترامب وبوتين في القريب
Lebanon 24
الكرملين: لا نستبعد أجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين ترامب وبوتين في القريب
05:39 | 2025-03-12
12/03/2025 05:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: ندرس بعناية التصريحات الصادرة بعد محادثات أميركا وأوكرانيا في السعودية
Lebanon 24
الكرملين: ندرس بعناية التصريحات الصادرة بعد محادثات أميركا وأوكرانيا في السعودية
05:37 | 2025-03-12
12/03/2025 05:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: ننتظر أن تطلعنا أميركا على مقترح الهدنة في أوكرانيا
Lebanon 24
الكرملين: ننتظر أن تطلعنا أميركا على مقترح الهدنة في أوكرانيا
05:36 | 2025-03-12
12/03/2025 05:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: هناك مؤامرات لإشعال فتنة طائفية في سوريا
Lebanon 24
أردوغان: هناك مؤامرات لإشعال فتنة طائفية في سوريا
05:31 | 2025-03-12
12/03/2025 05:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
Lebanon 24
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
06:59 | 2025-03-11
11/03/2025 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الخامسة... فنانة تُفاجئ الجميع بخبر زواجها
Lebanon 24
للمرة الخامسة... فنانة تُفاجئ الجميع بخبر زواجها
06:09 | 2025-03-11
11/03/2025 06:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
08:55 | 2025-03-11
11/03/2025 08:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل معركة جنبلاط الجديدة.. "حزب الله" أبرز داعميها!
Lebanon 24
تفاصيل معركة جنبلاط الجديدة.. "حزب الله" أبرز داعميها!
13:30 | 2025-03-11
11/03/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
Lebanon 24
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
02:45 | 2025-03-12
12/03/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:40 | 2025-03-12
"لبنان 24": طيران العدو المسيّر يجوب سماء بيروت
05:39 | 2025-03-12
الكرملين: لا نستبعد أجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين ترامب وبوتين في القريب
05:37 | 2025-03-12
الكرملين: ندرس بعناية التصريحات الصادرة بعد محادثات أميركا وأوكرانيا في السعودية
05:36 | 2025-03-12
الكرملين: ننتظر أن تطلعنا أميركا على مقترح الهدنة في أوكرانيا
05:31 | 2025-03-12
أردوغان: هناك مؤامرات لإشعال فتنة طائفية في سوريا
05:25 | 2025-03-12
الجيش الروسي يعلن السيطرة على 5 بلدات في كورسك الروسية
فيديو
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
12/03/2025 11:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
12/03/2025 11:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
12/03/2025 11:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24