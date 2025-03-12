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القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الأركان السابق غادي إيزنكوت: سموتريتش وبن غفير يفشلان كل محاولة لتحريك جهود استعادة المختطفين في غزة

Lebanon 24
12-03-2025 | 07:07
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