بري: نستحضر في ذكرى اغتيال جنبلاط تاريخاً مطولاً من النضال المشترك مع وليد جنبلاط في سبيل وحدة لبنان وانتمائنا العربي ورفضنا للاحتلال الإسرائيلي وهذه العلاقة تنطلق من واقع الرفض لكل محتل

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