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زعيم حزب معسكر الدولة غانتس: نتنياهو يريد تمرير الميزانية أولا ثم يتفرغ للحديث عن المختطفين

Lebanon 24
17-03-2025 | 09:05
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