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وزير الإعلام: ناقش المجلس موضوع تحديث القطاع العام وقد جرى تشكيل لجنة كما تم إقرار المرسوم المتعلق بأصول استخدام وتسديد وحدات حقوق السحب العائدة للبنان لدى صندوق النقد الدولي

Lebanon 24
17-03-2025 | 10:46
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