وزير الإعلام: ناقش المجلس موضوع تحديث القطاع العام وقد جرى تشكيل لجنة كما تم إقرار المرسوم المتعلق بأصول استخدام وتسديد وحدات حقوق السحب العائدة للبنان لدى صندوق النقد الدولي

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