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الصحة الفلسطينية للعربية: هناك صعوبة في وصول سيارات الإسعاف للمصابين بغزة

Lebanon 24
18-03-2025 | 04:32
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