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هيئة البث الإسرائيلية: منسق شؤون الأسرى قال إن المعلومات عن المختطفين غير كاملة لأن حماس تنقلهم من مكان لآخر

Lebanon 24
18-03-2025 | 15:25
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