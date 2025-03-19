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رويترز: إدارة ترامب علقت جهود عدة وكالات للأمن القومي لمواجهة الهجمات السيبرانية الروسية
Lebanon 24
19-03-2025
|
03:35
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