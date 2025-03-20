Advertisement

أخبار عاجلة

المجلس الأوروبي يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بالسلام الدائم القائم على حل الدولتين

Lebanon 24
20-03-2025 | 19:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: الاتحاد الأوروبي سيؤكد معارضته لكل الإجراءات التي تقوض جدوى حل الدولتين
lebanon 24
21/03/2025 04:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستزيد من تعهداتها لدعم أوكرانيا
lebanon 24
21/03/2025 04:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الإتحاد الأوروبي: يمكننا أن نحقق السلام الدائم في أوكرانيا بالعمل مع أميركا
lebanon 24
21/03/2025 04:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية وأجندتها الإصلاحية
lebanon 24
21/03/2025 04:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
20:26 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:23 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:21 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:18 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:08 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:26 | 2025-03-20
20:23 | 2025-03-20
20:21 | 2025-03-20
20:18 | 2025-03-20
20:08 | 2025-03-20
20:00 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24