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المرشد الإيراني: على الأميركيين وغيرهم أن يعلموا أن أي اعتداء علينا سيواجه بصفعة ساحقة

Lebanon 24
21-03-2025 | 03:47
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