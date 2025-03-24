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الخارجية الإيرانية تحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي الجديد ضد لبنان

Lebanon 24
24-03-2025 | 05:18
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