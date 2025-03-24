Advertisement

أخبار عاجلة

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه الدورة وصولا حتى الزلقا

Lebanon 24
24-03-2025 | 12:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه الدورة وصولا الى الزلقا ومن صربا باتجاه جونيه
lebanon 24
24/03/2025 20:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد نهر الموت باتجاه الدورة وصولاً حتى الكرنتينا
lebanon 24
24/03/2025 20:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه نهر الموت وصولا الى الزلقا
lebanon 24
24/03/2025 20:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من انطلياس باتجاه جل الديب وصولا حتى الزلقا (التحكم المروري)
lebanon 24
24/03/2025 20:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:39 | 2025-03-24
14:19 | 2025-03-24
14:18 | 2025-03-24
14:13 | 2025-03-24
14:08 | 2025-03-24
14:08 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24