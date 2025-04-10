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وزير التجارة الأميركي: سنبدأ باستخدام بطاقة ترامب الذهبية خلال أسبوع

Lebanon 24
10-04-2025 | 12:56
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