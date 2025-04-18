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وزارة الدفاع التركية: قواتنا منتشرة في مناطق الحدود الشمالية السورية لمنع تشكيل "ممر إرهابي" يهدد أمننا القومي

Lebanon 24
18-04-2025 | 02:32
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