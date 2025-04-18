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وزير الطاقة الأميركي: واشنطن تعيد العمل بتراخيص محطات تصدير الغاز التي تم تعليقها سابقا لتعزيز إمداداتها للحلفاء

Lebanon 24
18-04-2025 | 08:33
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