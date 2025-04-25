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يديعوت أحرونوت عن مصادر: سبب التوتر هو ارتفاع عدد القتلى الأبرياء في غزة بسبب الغارات وعدم التحقيق في الحوادث

Lebanon 24
25-04-2025 | 04:08
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