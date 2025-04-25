Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة "تاس" نقلاً عن مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية: عقدنا اجتماعًا مع رئيس المخابرات السورية

Lebanon 24
25-04-2025 | 05:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مصدر مطلع: اتصال هاتفي بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ونظيره الروسي
lebanon 24
25/04/2025 15:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل أيام... لقاء عُقِدَ بين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية وممثل عن المخابرات السوريّة
lebanon 24
25/04/2025 15:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إقرار التعيينات الأمنية والعسكرية بتوافق "الترويكا" واتصالات لحسم منصبَيْ مدير المخابرات ورئيس المعلومات
lebanon 24
25/04/2025 15:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد رسمي حكومي عراقي برئاسة مدير المخابرات يصل إلى العاصمة السورية دمشق (الجزيرة)
lebanon 24
25/04/2025 15:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:04 | 2025-04-25
08:02 | 2025-04-25
07:45 | 2025-04-25
07:29 | 2025-04-25
07:28 | 2025-04-25
07:20 | 2025-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24