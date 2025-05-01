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وزير المالية السوري: نشكر المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والدول الشريكة على التزاماتها بدعمنا في المرحلة الانتقالية ونتطلع لترجمتها على أرض الواقع

Lebanon 24
01-05-2025 | 01:02
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