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وزير الداخلية: لا أحد يرغب بصدام أو بأي إجرء بالقوة تجاه حزب الله ولم يُطرح أي جدول زمني لنزع السلاح ويمكن حل أي موضوع بالحوار

Lebanon 24
01-05-2025 | 14:27
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