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وزير الخارجية الأيرلندي: هذا أطول حصار في غزة منذ بداية الحرب وهو غير مقبول إطلاقا

Lebanon 24
02-05-2025 | 05:20
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