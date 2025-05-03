Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة الأنباء السورية: أهالي مدينة اللاذقية ينظمون وقفة شعبية تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية ورفضا للتدخل في شؤون سوريا الداخلية

Lebanon 24
03-05-2025 | 11:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء العراقية: وزير الداخلية عبد الأمير الشمري يصل إلى مدينة القائم على الحدود العراقية السورية
lebanon 24
03/05/2025 19:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: سوريا ترفض كافة أشكال التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية
lebanon 24
03/05/2025 19:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء السورية: ارتفاع حصيلة قتلى انفجار اللاذقية إلى 4 أشخاص
lebanon 24
03/05/2025 19:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء السورية: 3 قتلى و12 جريحا في حصيلة أولية لانفجار مبنى في حي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية
lebanon 24
03/05/2025 19:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:49 | 2025-05-03
12:31 | 2025-05-03
12:14 | 2025-05-03
11:57 | 2025-05-03
11:46 | 2025-05-03
11:36 | 2025-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24