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التلفزيون الإيراني: الكشف عن الصاروخ الباليستي قاسم بصير بمدى يصل لأكثر من 1200 كيلومتر كأحدث إنجاز دفاعي

Lebanon 24
04-05-2025 | 13:21
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