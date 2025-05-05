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الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف: حكومة إسرائيل أكدت مرارا التزامها بالدفاع عن دروز جنوب سوريا "لكن ذلك لم يحدث"

Lebanon 24
05-05-2025 | 05:43
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