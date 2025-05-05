باسيل: حققنا نجاحات عدة واريد ان اقول ان هناك بلدات تنتمي اليها شخصيات أساسية وانتزعنا بلدياتها مع العائلات والشباب بعدما كانت مثبتة لوقت طويل من المتن الى عاليه والشوف

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