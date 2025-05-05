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باسيل: حققنا نجاحات عدة واريد ان اقول ان هناك بلدات تنتمي اليها شخصيات أساسية وانتزعنا بلدياتها مع العائلات والشباب بعدما كانت مثبتة لوقت طويل من المتن الى عاليه والشوف

Lebanon 24
05-05-2025 | 11:32
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